На Прикарпатті депутат побився з журналістами

Поліція відкрила два кримінальні провадження – за нанесення легких тілесних ушкоджень і за погрозу вбивства

На фото: Володимир Зузяк

Поліція відкрила два кримінальні провадження – за нанесення легких тілесних ушкоджень і за погрозу вбивства

У Косові, що на Прикапатті, побилися депутат Косівської міської ради Володимир Зузяк з журналістом “Дорожнього контролю” Віталієм Мацьоцьким і Назарієм Александруком.

В Івано-Франківській області розбираються з подробицями бійки між депутатом Косівської міської ради Володимиром Зузяком і журналістами Віталієм Мацьоцьким і Назарієм Александруком.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Місто".

Володимир Зузяк розповів, що бійка відбулася близько опівночі, коли він під’їхав до будинку, в якому живе.

"Під хатою стояли семеро невідомих. Двох упізнав – Мацьоцького й Александрука. Набрав їх: "Що ви у мене під хатою чекаєте?”. – "У нас є інформація, що ви п’яні за кермом”. – "То викликаємо поліцію. Я готовий "продутися”. Заходжу до хати, а вони за мною. Тато відкриває двері, а в Мацьоцького в руках пістолет Макарова. Я підбіг до сейфа, бо у мене там зброя. Мацьоцький чи перелякався, у нього перекосило патрон у патроннику. Не міг вистрілити. Тато не пускав його у хату, вони "перевернули” тата у хаті. Поперевертали усі меблі", - пригадує депутат подробиці "візиту".

Сьогодні мене намагались "знищити",є Відео з камер Районого Косівського Суду де особи намагались вбити мене,поліція на... Опубліковано Володимиром Зузяком Неділя, 17 травня 2020 р.

Володимир Зузяк викликав поліцію, яка задокументувала бійку.Також у Facebook депутат виклав відео з камер суду, розташованого навпроти його будинку. На камерах знято подробиці нічної пригоди.

Віталій Мацьоцький у коментарі Суспільному заявив, що перебуває в лікарні, бо йому зламали ніс.

Якщо коротко про подію… У нас з’явилася інформація, що він (Зузяк – ред.) – п’яний за кермом. Пробували його знайти. І все закінчилося тим, чим закінчилося. Не ми побилися, а мене побили. Я жодного удару не наніс. Він побив мене і Назарія Александрука. Зузяк був п`яний”, - розповів журналіст.

Володимир Зузяк заперечує, що вживав спиртне, оскільки має проблеми зі здоров’ям.

"Вони думали, що я п’яний, але я "продувся” в присутності поліції, – коментує депутат. – Я знав, що вони мене чекають. Але у мене з нирок каміння йде. І коли всі пили горілку, я пив воду. У них "прокол”, але вони зі страху ледь не "завалили” мене. Якщо брати до уваги слова Мацьоцького, то виходить так, що я їх затягнув до хати і бив у себе в хаті, і пістолет йому в руки дав. Вони не мали куди дітися, бо я живу біля суду. А там є відеокамери”.

Зузяк вважає, що його переслідують на замовлення за його громадську діяльність.

До поліції звернулися обидві сторони конфлікту. І за даними заявами правоохоронцями відкрито два кримінальні провадження: за ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) і за ст. 129 ККУ (погроза вбивства).

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Розслідування триває.

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