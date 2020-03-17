У Миколаєві виділили близько 60 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом

У Миколаєві додатково виділять на попередження та боротьбу з коронавірусом майже 60 млн грн

Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві додатково виділять на попередження та боротьбу з коронавірусом майже 60 млн грн

Про це повідомляється на офіційному сайті міськради, передає RegioNews.

У вівторок, 17 березня, відбулась сесія міської ради, під час якої депутати перерозподілили кошти бюджету Миколаєва на заходи щодо попередження та боротьби з коронавірусом COVID-19.

В цілому міська рада сьогодні додатково виділила майже 60 млн грн. З них понад 45,6 млн грн спрямовано на медицину.

Зокрема, 10 млн грн виділили управлінню охорони здоров’я. За ці кошти придбають засоби індивідуального захисту для медпрацівників, необхідні інструменти та дезінфікуючі засоби, 2 апарати штучної вентиляції легень та одноразові контури для існуючих апаратів штучної вентиляції легень.

Крім того, буде закуплено діагностичне обладнання – автоматизовану портативну систему виявлення нуклеїнових кислот iPonatic та 8 комплектів діагностичних тестів, поповнено запас медикаментів.

Також депутати спрямували 6 млн грн на придбання 7 спецавтомобілів для поліції, нацгвардії та СБУ, 5 млн грн – на збільшення резервного фонду, 1 мл грн – на поповнення матеріального резерву міста, 1 млн грн – на виплату миколаївцям матеріальної допомоги.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві багато магазини продовжують працювати, хоча з 17 березня мають тимчасово призупинити роботу об’єктів загального користування.

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