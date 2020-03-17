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17 марта 2020, 14:38 5

В Николаеве выделили около 60 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом

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17 марта 2020, 14:38 5
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В Николаеве дополнительно выделят на предупреждение и борьбу с коронавирусом почти 60 млн грн
Фото: Николаевский горсовет
В Николаеве дополнительно выделят на предупреждение и борьбу с коронавирусом почти 60 млн грн

Об этом сообщается на официальном сайте горсовета, передает RegioNews.

Во вторник, 17 марта, состоялась сессия городского совета, во время которой депутаты перераспределили средства бюджета Николаева на мероприятия по предупреждению и борьбе с коронавирусом COVID-19.

В целом городской совет сегодня дополнительно выделила почти 60 млн грн. Из них свыше 45,6 млн грн направлено на медицину.

В частности, 10 млн грн выделили управлению здравоохранения. За эти средства приобретут средства индивидуальной защиты для медработников, необходимые инструменты и дезинфицирующие средства, 2 аппарата искусственной вентиляции легких и одноразовые контуры для существующих аппаратов искусственной вентиляции легких.

Кроме того, будет закуплено диагностическое оборудование – автоматизированную портативную систему обнаружения нуклеиновых кислот iPonatic и 8 комплектов диагностических тестов, пополнен запас медикаментов.

Также депутаты направили 6 млн грн на приобретение 7 спецавтомобилей для полиции, нацгвардии и СБУ, 5 млн грн – на увеличение резервного фонда, 1 мл грн – на пополнение материального резерва города, 1 млн грн – на выплату николаевцам материальной помощи.

Ранее сообщалось, что в Николаеве многие магазины продолжают работать, хотя с 17 марта должны временно приостановить работу объекты общего пользования.

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