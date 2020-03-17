В Николаеве выделили около 60 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом
Об этом сообщается на официальном сайте горсовета, передает RegioNews.
Во вторник, 17 марта, состоялась сессия городского совета, во время которой депутаты перераспределили средства бюджета Николаева на мероприятия по предупреждению и борьбе с коронавирусом COVID-19.
В целом городской совет сегодня дополнительно выделила почти 60 млн грн. Из них свыше 45,6 млн грн направлено на медицину.
В частности, 10 млн грн выделили управлению здравоохранения. За эти средства приобретут средства индивидуальной защиты для медработников, необходимые инструменты и дезинфицирующие средства, 2 аппарата искусственной вентиляции легких и одноразовые контуры для существующих аппаратов искусственной вентиляции легких.
Кроме того, будет закуплено диагностическое оборудование – автоматизированную портативную систему обнаружения нуклеиновых кислот iPonatic и 8 комплектов диагностических тестов, пополнен запас медикаментов.
Также депутаты направили 6 млн грн на приобретение 7 спецавтомобилей для полиции, нацгвардии и СБУ, 5 млн грн – на увеличение резервного фонда, 1 мл грн – на пополнение материального резерва города, 1 млн грн – на выплату николаевцам материальной помощи.
Ранее сообщалось, что в Николаеве многие магазины продолжают работать, хотя с 17 марта должны временно приостановить работу объекты общего пользования.
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