На Львівщині перекинувся автомобіль: серед трьох постраждалих – дитина

Фото: Національна поліція

У Львівському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися троє людей, серед яких 11-річна дитина. Усіх постраждалих госпіталізували

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 11 жовтня близько 14:20 на автодорозі "Тернопіль – Львів –Рава-Руська" між селами Великі Грибовичі та Великий Дорошів.

За попередніми даними поліції, 69-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, житель Волинської області, не впорався з керуванням. Машина виїхала на узбіччя, зіткнулася з ґрунтовим насипом і перекинулася.

Унаслідок аварії травми отримали водій, його 11-річна пасажирка та 65-річна жінка. Усіх трьох доправили до медичного закладу.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, на Закарпатті легковик зіткнувся з вантажівкою. 26-річна водійка авто Skoda, рухаючись на спуску під час дощу, не обрала безпечної швидкості руху. Машина виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою Volvo з напівпричепом. Внаслідок ДТП 44-річний пасажир легковика загинув на місці.