Во Львовской области перевернулся автомобиль: среди трех пострадавших – ребенок

Фото: Национальная полиция

Во Львовском районе в результате дорожно-транспортного происшествия травмировались три человека, среди которых 11-летний ребенок. Всех пострадавших госпитализировали

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 11 октября около 14:20 на автодороге "Тернополь – Львов – Рава-Русская" между селами Великие Грибовичи и Большой Дорошев.

По предварительным данным полиции, 69-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, житель Волынской области, не справился с управлением. Машина выехала на обочину, столкнулась с грунтовой насыпью и опрокинулась.

В результате аварии травмы получили водитель, его 11-летняя пассажирка и 65-летняя женщина. Всех троих доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, на Закарпатье легковушка столкнулась с грузовиком. 26-летняя водитель автомобиля Skoda, двигаясь на спуске во время дождя, не выбрала безопасной скорости движения. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo с полуприцепом. В результате ДТП 44-летний пассажир легковушки погиб на месте.