На Хмельниччині в ДТП загинув пасажир: водій був п’яним і без прав

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

ДТП сталася 9 жовтня близько 23:20. За інформацією поліції, водій автомобіля ВАЗ 2106 не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням. Автівка виїхала на узбіччя, де зіткнулася з деревом і парканом.

За попередніми даними, керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав посвідчення водія. Унаслідок зіткнення пасажир легковика отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці затримали керманича. Наразі він перебуває в лікарні під наглядом конвою.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП.

Нагадаємо, в Рівненському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 68-річний водій легкового автомобіля та його 71-річна дружина. Подружжя було жителями Києва.