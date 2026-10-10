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На Хмельниччині в ДТП загинув пасажир: водій був п’яним і без прав
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10 жовтня 2026, 14:55

На Хмельниччині в ДТП загинув пасажир: водій був п’яним і без прав

10 жовтня 2026, 14:55
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Фото: Національна поліція
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У селі Іванківці Дунаєвецької громади Кам'янець-Подільського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув пасажир автомобіля, а водій отримав травми

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

ДТП сталася 9 жовтня близько 23:20. За інформацією поліції, водій автомобіля ВАЗ 2106 не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням. Автівка виїхала на узбіччя, де зіткнулася з деревом і парканом.

За попередніми даними, керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав посвідчення водія. Унаслідок зіткнення пасажир легковика отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці затримали керманича. Наразі він перебуває в лікарні під наглядом конвою.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП.

Нагадаємо, в Рівненському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 68-річний водій легкового автомобіля та його 71-річна дружина. Подружжя було жителями Києва.

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