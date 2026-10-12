Смертельна ДТП на Закарпатті: легковик зіткнувся з вантажівкою на Абранському перевалі
ДТП сталася 11 жовтня близько 08:47 на трасі "Київ – Чоп" на Абранському перевалі в Мукачівському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, 26-річна водійка авто Skoda, рухаючись на спуску під час дощу, не обрала безпечної швидкості руху. Машина виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою Volvo з напівпричепом.
Внаслідок ДТП 44-річний пасажир легковика загинув на місці. Водійку Skoda з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, водій вантажівки не постраждав.
У обох водіїв взяли зразки крові на перевірку на стан сп'яніння.
За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження. Триває розслідування.
Нагадаємо, 9 жовтня на Рівненщині внаслідок ДТП з вантажівкою загинуло подружжя киян. Аварія сталася на автодорозі "Київ – Чоп" у селі Грушвиця Друга.