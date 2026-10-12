Фото: поліція

ДТП сталася 11 жовтня близько 08:47 на трасі "Київ – Чоп" на Абранському перевалі в Мукачівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, 26-річна водійка авто Skoda, рухаючись на спуску під час дощу, не обрала безпечної швидкості руху. Машина виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою Volvo з напівпричепом.

Внаслідок ДТП 44-річний пасажир легковика загинув на місці. Водійку Skoda з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, водій вантажівки не постраждав.

У обох водіїв взяли зразки крові на перевірку на стан сп'яніння.

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження. Триває розслідування.

Нагадаємо, 9 жовтня на Рівненщині внаслідок ДТП з вантажівкою загинуло подружжя киян. Аварія сталася на автодорозі "Київ – Чоп" у селі Грушвиця Друга.