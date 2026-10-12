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12 жовтня 2026, 10:23

На Полтавщині легковик вилетів у кювет: загинула одна людина, пʼятеро травмовані

12 жовтня 2026, 10:23
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Фото: поліція
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ДТП сталася 11 жовтня близько 00:20 у селі Замостище Лубенського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Skoda Rapid не впорався з керуванням, виїхав з дороги у кювет, де машина перекинулася. Внаслідок аварії 49-річна пасажирка загинула на місці.

Водій та четверо пасажирів (дві 40-річні жінки, 46-річна жінка та 41-річний чоловік) отримали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

Перевірка показала, що 36-річний водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали його.

Чоловікові вже оголосили підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня на Закарпатті легковик зіткнувся з вантажівкою на Абранському перевалі. На місці загинув пасажир легковика, водійку госпіталізували з тяжкими травмами.

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