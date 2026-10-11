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11 жовтня 2026, 18:20

На Львівщині Mercedes збив 62-річного пішохода: чоловіка госпіталізували

11 жовтня 2026, 18:20
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Фото: поліція Львівської області
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На Львівщині внаслідок ДТП травмувався 62-річний пішохід. Аварія сталася 10 жовтня близько 20:40 на автодорозі Львів–Шегині у Львівському районі, неподалік Городка

Про це повідомила поліція Львівської області, передає RegioNews.

За попередніми даними правоохоронців, 52-річний житель Тернопільської області за кермом мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter наїхав на 62-річного мешканця Городка.

Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Чоловіка доправили до лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, що у Черкасах унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 86-річний пішохід. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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