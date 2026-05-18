18 травня 2026, 20:35

На Прикарпатті військові ТЦК катували призовників

Фото: ДБР
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівництва одного із районних ТЦК Івано-Франківщини і трьох його підлеглих. Їх будуть судити за знущання з військовозобов'язаних

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

У ході розслідування правоохоронці встановили щонайменше два випадки катування мобілізованих чоловіків. У одному з випадків чоловік відмовився проходити флюрографію: його вивели у коридор лікарні, а згодом один із фігурантів утримував його, а інший бив по голові металевим жетоном, затиснутим у кулаці.

Потім інший військовий ТЦК кілька разів ударив чоловіка в область печінки. Після цього чоловіка привезли до приміщення ТЦК, де продовжили його бити. Внаслідок цього у чоловіка діагностували перелом ребра та інші тілесні ушкодження.

В іншому випадку твоє військових ТЦК насильно утримували чоловіка, коли їхній керівник його бив. Також військові, які утримували чоловіка, завдавали йому ударів руками та ногами. Згодом вони розгдягли його, залишили лежати на бетонній підлозі та надалі силоміць завели до кабінету рентгенографії. Під час побиття фігуранти також застосували сльозогінний балончик, двічі бризнувши потерпілому в обличчя. Через отримані травми чоловік переніс складну операцію з видалення одного з органів.

Керівнику ТЦК та його трьом підлеглим повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше працівник одного із ТЦК в Одеській області обіцяв зняти чоловіка з розшуку та працевлаштувати на критичне підприємство з подальшим бронюванням, а у разі відмови платити залякував службою на передовій.

