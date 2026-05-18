У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонера майже 7 мільйонів

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

79-річному чоловік зателефонував незнайомець, який представився співробітником СБУ. Він став звинувачувати літнього киянина у нібито фінансуванні держави-агресора, а також розповідав про відкриті кримінальні провадження та навіть надсилав потерпілому підроблені повістки.

Шахраї переконували чоловіка, що потрібно "задекларувати" свої гроші, щоб довести невинуватість. Пенсіонер під тиском передав одному з аферистів понад 6,7 мільйона гривень. Після цього аферисти більшу частину суми перевели на криптогаманець.

Тепер шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі.

