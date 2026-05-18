13:54  18 травня
Чоловік із ножем напав на перехожих у Житомирі – двоє поранених
10:45  18 травня
На 65-му році життя раптово помер нардеп Степан Кубів
07:37  18 травня
У потязі "Чоп – Захонь" 18-річній пасажирці "підкинули" валізу з сигаретами
UA | RU
UA | RU
18 травня 2026, 18:55

У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонера майже 7 мільйонів

18 травня 2026, 18:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві аферисти прикидались співробітниками СБУ. Їхньою жертвою став пенсіонер

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

79-річному чоловік зателефонував незнайомець, який представився співробітником СБУ. Він став звинувачувати літнього киянина у нібито фінансуванні держави-агресора, а також розповідав про відкриті кримінальні провадження та навіть надсилав потерпілому підроблені повістки.

Шахраї переконували чоловіка, що потрібно "задекларувати" свої гроші, щоб довести невинуватість. Пенсіонер під тиском передав одному з аферистів понад 6,7 мільйона гривень. Після цього аферисти більшу частину суми перевели на криптогаманець.

Тепер шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше аферист прикинувся працівником ТЦК та обманув песіонерку. Він переконав її, що її 83-річного брата мобілізували, та виманив у неї купу грошей та коштовності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист Київ
За 3 500$ обіцяв "тихе місце": у Києві викрили схему з переведенням військового
18 травня 2026, 12:46
На Буковині аферисти виманили в пенсіонерки всі її гроші з картки
15 травня 2026, 14:55
У Києві наркодилери зашивали метадон у секонд-хенд
14 травня 2026, 18:25
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Обстріл Краматорська: росіяни вбили пенсіонерку та вдарили дроном по флагштоку
18 травня 2026, 19:17
У Дніпрі в'язень втік із тюрми під час блекауту
18 травня 2026, 18:45
Зливав координати підрозділів у шести областях: прикордонника з Харківщини засудили до 15 років за держзраду
18 травня 2026, 18:44
На Харківщині затримали чоловіка за вбивство під час застілля
18 травня 2026, 18:25
Статус УБД: як добровольцям отримати документ
18 травня 2026, 18:20
Російський авіаудар по Дружківці: загинула людина, спалахнула житлова багатоповерхівка
18 травня 2026, 17:59
Ексдепутат Хмельницької облради надурив держбанк та втік за кордон
18 травня 2026, 17:51
У Києві чоловік підпалював залізницю за 300 доларів
18 травня 2026, 17:10
Розкрадання 2 млн грн на ремонті НМУ ім. Богомольця: судитимуть інженера
18 травня 2026, 17:08
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »