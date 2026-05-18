18 травня 2026, 18:44

Зливав координати підрозділів у шести областях: прикордонника з Харківщини засудили до 15 років за держзраду

Фото: Офіс Генерального прокурора
Військовослужбовця Державної прикордонної служби України, який шпигував на користь російських спецслужб, засуджено до 15 років позбавлення волі. Координати оборонних позицій у кількох регіонах країни зрадник надсилав кураторам через Telegram

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Військовослужбовцю Державної прикордонної служби України однієї з військових частин Харківської області інкримінували вчинення державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) у тому, що у квітні 2025 року він встановив контакт із представником спецслужб РФ через месенджер Telegram та надалі передавав координати місць дислокації підрозділів Сил оборони України.

Засуджений передавав інформацію про розташування військових підрозділів у м. Києві, а також на території Сумської, Дніпропетровської, Черкаської, Харківської та Львівської областей, зокрема у вигляді координат і скріншотів із позначками на Google Maps.

Дослідивши надані прокурором докази, суд визнав прикордонника винним за ч. 2 ст. 111 КК України та призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що прокурори 5 травня 2026 року затримали двох осіб, які збирали для спецслужби РФ інформацію про Сили оборони у Київській та Запорізькій областях.

