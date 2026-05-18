21:40  18 травня
У Києві чоловік влаштував стрілянину: поліція розпочала операцію
21:15  18 травня
Українські командири заробили на "тилових" посадах мільйони
19:17  18 травня
Обстріл Краматорська: росіяни вбили пенсіонерку та вдарили дроном по флагштоку
UA | RU
UA | RU
18 травня 2026, 19:17

Обстріл Краматорська: росіяни вбили пенсіонерку та вдарили дроном по флагштоку

18 травня 2026, 19:17
Читайте также на русском языке
Фото: Краматорська міська рада
Читайте также
на русском языке

Російські окупанти вдарили з РСЗВ "Смерч" по приватному сектору Краматорська 18 травня. Загинула жінка 1943 року народження, ще двоє людей поранені. Ворожий FPV-дрон поцілив у прапор

Про це у Телеграмі повідомила Краматорська міська рада, передає RegioNews.

Російські війська завдали удару по приватному сектору з РСЗВ "Смерч". Внаслідок обстрілу загинула жінка 1943 року народження.

Також постраждали двоє людей — чоловік 1983 року народження, який отримав допомогу на місці та лікується амбулаторно, і жінка 1955 року народження, яка перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Через удар пошкоджено понад півтора десятка приватних домоволодінь та три автомобілі.

Пізніше російський FPV-дрон влучив у державний прапор у парку Ювілейному. Конструкція флагштока не зазнала пошкоджень, натомість пошкоджене полотно прапора замінили.

Нагадаємо, що російська армія 18 травня завдала жорстокого авіаудару по житлових кварталах Дружківки. Внаслідок ворожої атаки загинув цивільний мешканець.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Краматорськ Донецька область обстріл
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Росіяни атакували Чернігів, поранені пенсіонерка та чоловік
18 травня 2026, 22:40
У Дніпрі росіяни пошкодили відділення "Укрпошти", клієнтів переводять на нову адресу
18 травня 2026, 22:30
На Дніпропетровщині діти перелізли на дах п'ятиповерхівки
18 травня 2026, 22:15
Президент оголосив про підготовку кадрових рішень у державі
18 травня 2026, 22:10
У Чернігові медсестру засудили до 15 років за держзраду та коригування атак РФ
18 травня 2026, 21:58
Прикордонники рознесли російські позиції дронами
18 травня 2026, 21:55
У Києві чоловік влаштував стрілянину: поліція розпочала операцію
18 травня 2026, 21:40
Українські прикордонники показали, як дроном знищили РЕБ і гармати окупантів
18 травня 2026, 21:35
Готель у Буковелі за "брудні" гроші: ВАКС заарештував ексзаступника начальника Київської митниці
18 травня 2026, 21:19
Українські командири заробили на "тилових" посадах мільйони
18 травня 2026, 21:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »