Обстріл Краматорська: росіяни вбили пенсіонерку та вдарили дроном по флагштоку

Російські окупанти вдарили з РСЗВ "Смерч" по приватному сектору Краматорська 18 травня. Загинула жінка 1943 року народження, ще двоє людей поранені. Ворожий FPV-дрон поцілив у прапор

Про це у Телеграмі повідомила Краматорська міська рада, передає RegioNews .

Російські війська завдали удару по приватному сектору з РСЗВ "Смерч". Внаслідок обстрілу загинула жінка 1943 року народження.

Також постраждали двоє людей — чоловік 1983 року народження, який отримав допомогу на місці та лікується амбулаторно, і жінка 1955 року народження, яка перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Через удар пошкоджено понад півтора десятка приватних домоволодінь та три автомобілі.

Пізніше російський FPV-дрон влучив у державний прапор у парку Ювілейному. Конструкція флагштока не зазнала пошкоджень, натомість пошкоджене полотно прапора замінили.

Нагадаємо, що російська армія 18 травня завдала жорстокого авіаудару по житлових кварталах Дружківки. Внаслідок ворожої атаки загинув цивільний мешканець.