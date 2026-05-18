На Київщині чоловік жорстоко побив маленького сина

Інцидент стався у селі Семиполки. Там чоловік побив свою дитину

Про це повідомляє поліція Київської області.

45-річний чоловік був п'яним, коли він посварився з дружиною. Жінка після сварки пішла з дому. Тоді чоловік зайшов до кімнати, де був його 7-річний син, і завдав хлопчику численні удари руками по голові, тулубу та кінцівках.

Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Зараз хлопчика госпіталізували, він знаходиться під нагоядом медиків.

Чоловіка затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Тепер йому може загрожувтаи покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

