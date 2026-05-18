На Київщині чоловік жорстоко побив маленького сина
Інцидент стався у селі Семиполки. Там чоловік побив свою дитину
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
45-річний чоловік був п'яним, коли він посварився з дружиною. Жінка після сварки пішла з дому. Тоді чоловік зайшов до кімнати, де був його 7-річний син, і завдав хлопчику численні удари руками по голові, тулубу та кінцівках.
Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Зараз хлопчика госпіталізували, він знаходиться під нагоядом медиків.
Чоловіка затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Тепер йому може загрожувтаи покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.
Нагадаємо, раніше на Одещині бійка школярів закінчилася лікарнею для дитини. Хлопчика госпіталізували.
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Росіяни атакували Чернігів, поранені пенсіонерка та чоловік
18 травня 2026, 22:40У Дніпрі росіяни пошкодили відділення "Укрпошти", клієнтів переводять на нову адресу
18 травня 2026, 22:30На Дніпропетровщині діти перелізли на дах п'ятиповерхівки
18 травня 2026, 22:15Президент оголосив про підготовку кадрових рішень у державі
18 травня 2026, 22:10У Чернігові медсестру засудили до 15 років за держзраду та коригування атак РФ
18 травня 2026, 21:58Прикордонники рознесли російські позиції дронами
18 травня 2026, 21:55У Києві чоловік влаштував стрілянину: поліція розпочала операцію
18 травня 2026, 21:40Українські прикордонники показали, як дроном знищили РЕБ і гармати окупантів
18 травня 2026, 21:35Готель у Буковелі за "брудні" гроші: ВАКС заарештував ексзаступника начальника Київської митниці
18 травня 2026, 21:19Українські командири заробили на "тилових" посадах мільйони
18 травня 2026, 21:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »