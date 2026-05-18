На Прикарпатті КАМАЗ на смерть збив велосипедиста

Аварія сталась 16 травня у селищі Заболотів Заболотівської. На жаль, загинула людина

Попередньо, 72-річний велосипедист їхав проїзною частиною дороги. Він об'їжджав сміттєвоз, який стояв у нерухомому стані біля правого краю проїзної частини.

Водночас ліворуч у попутному напрямку рухався 61-річний водій КАМАЗ 5511. Він теж об'їжджав сміттєвоз. В результати велосипедист зіткнувся з правим боком вантажівки та впав на проїну частину дороги. Від отриманих травм він загинув на місці. Відомо, що водій вантажівки був тверезим.

"За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

