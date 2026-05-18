Пожежу в Поліському заповіднику на Житомирщині ліквідували
На Житомирщині ліквідували масштабну пожежу в Поліському природному заповіднику, яка охопила 500 га
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Житомирській області, передає RegioNews.
"Пожежу на території Поліського природного заповідника ліквідовано. Упродовж 12 днів рятувальники спільно з працівниками лісового господарства боролися з вогняною стихією. Площа пожежі орієнтовно становила 500 га”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для допомоги у гасінні пожежі додатково залучалися вогнеборці з Рівненщини.
Деякі ділянки були заміновані, що ускладнювало роботу. Для розмінування територій залучались піротехніки.
Під час ліквідації пожежі здійснювався постійний моніторинг території за допомогою БпЛА.
Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні відчуження внаслідок збиття російських безпілотників 14 травня виникли осередки займання у важкодоступній місцевості.