18 травня 2026, 18:45

У Дніпрі в'язень втік із тюрми під час блекауту

Новокодацький районний суд міста Дніпра визнав неодноразово судимого чоловіка винним у втечі з місця позбавлення волі. Виявилось, що він скористався аварійним відключенням світла

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Це сталось у Дніпровській виправній колонії (№89). Чоловік там відбував термін за крадіжку. 6 лютого цього року приблизно о 23 годині він скористався аварійним відключенням світла, коли була знижена видимість. Тоді він після команди "відбій" покинув місце "відпочинку".

Коли він почув сигнал тривоги та попереджувальні постріли вартового в повітря, він не відмовився від плану та втік із колонії. Наступного дня чоловіка затримали.

На суді він визнав провину. За його словами, він зробив це після конфлікту з іншими засудженими. Суд призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, але з урахуванням покарання за попереднім вироком, остаточний строк увʼязнення складе 6 років.

Нагадаємо, працівники Служби безпеки затримали в Херсоні депутата місцевої обласної ради, який співпрацював з росіянами в період окупації міста. Під час звільнення громади посадовець втік за кордон, але пізніше повернувся в Україну. Йому загрожує до 12 років тюрми.

