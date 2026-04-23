У Києві з'явиться проїзд імені вбитого Андрія Парубія

Київська рада підтримала рішення по перейменування одного з проїздів у столиці на честь Андрія Парубія. Рішення 70 депутатів підтримали одностайно

Тепер, згідно з рішенням Київської ради, в столиці з'явиться проїзд імені Андрія Парубія. Це буде той проїзд, який розташований безпосередньо поблизу будівлі парламенту — між Маріїнським парком та житловим будинком за адресою вулиця Михайла Грушевського, 9.

Йдеться про Печерський район столиці.

Вбивство Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі" та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.

У грудні суд повторно продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 52-річному мешканцю Львова, якого підозрюють у вбивстві Парубія.