27 квітня 2026, 21:27

Земельна афера на 12,8 мільйона: на Тернопільщині вручили підозру директору за захоплення землі у Вінниці

Фото: поліція Тернопільської області
Правоохоронці 27 квітня повідомили про підозру директору підприємства, який незаконно заволодів земельною ділянкою у Вінниці вартістю понад 12,8 млн гривень

Про це повідомляє поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

Повідомляється, що фігурант, використовуючи підроблені документи, незаконно заволодів земельною ділянкою у Вінниці площею понад 0,8 га, після чого реалізував її, передавши на баланс іншого товариства.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020-2021 років директор приватного сільськогосподарського орендного підприємства Вінниччини, діючи у змові з іншими особами, організував незаконне заволодіння зазначеною земельною ділянкою.

Для реалізації протиправної схеми він використав завідомо підроблені документи - державний акт на право власності на земельну ділянку та технічну документацію.

На їх підставі відомості були внесені до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що дало змогу зареєструвати право власності на дану земельну ділянку за приватним сільськогосподарським орендним підприємством. Сума завданих збитків становить понад 12,8 млн гривень.

"Намагаючись приховати незаконні дії та легалізувати майно, одержане злочинним шляхом, фігурант реалізував земельну ділянку шляхом передачі її на баланс іншого товариства”, - повідомляють у поліції.

Поліцейські повідомили директору приватного сільськогосподарського орендного підприємства про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

За вчинене фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці з'ясували, що понад 18 тисяч квадратних метрів землі у Кам’янському районі на Дніпропетровщині стали непридатними. Це сталось після викиду забруднених вод із підприємства, що видобуває стратегічні корисні копалини.

