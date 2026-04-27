27 квітня 2026, 20:55

На Дніпропетровщині чоловік загинув під колесами

Фото: Національна поліція
У Дніпровському районі Кривого Рогу поліція повідомила про підозру водію, який збив пішохода. На жаль, врятувати постраждалого не вдалось

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 3 квітня. Попередньо, 55-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter виконував маневр повороту ліворуч наїхав на пішохода. Внаслідок аварії постраждалий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Кілька днів медики боролись за життя чоловіка. На жаль, врятувати його не вдалось: він помер у лікарні.

"27 квітня на підставі зібраних доказів слідчі повідомили водію про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у місті Кіцмань 58-річний водій Mercedes-Benz збив на смерть 36-річну жінку. Вона переходила дорогу на червоний сигнал світлофора.

ДТП аварія Дніпро
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
