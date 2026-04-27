На Дніпропетровщині чоловік загинув під колесами

У Дніпровському районі Кривого Рогу поліція повідомила про підозру водію, який збив пішохода. На жаль, врятувати постраждалого не вдалось

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Аварія сталась 3 квітня. Попередньо, 55-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter виконував маневр повороту ліворуч наїхав на пішохода. Внаслідок аварії постраждалий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Кілька днів медики боролись за життя чоловіка. На жаль, врятувати його не вдалось: він помер у лікарні.

"27 квітня на підставі зібраних доказів слідчі повідомили водію про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

