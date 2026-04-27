27 квітня 2026, 21:15

На Рівненщині п'яний чоловік порізав двох перехожих

Фото: Національна поліція
У Рівненській області повідомили про підозру чоловіку, який напав на перехожих. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 26 січня поблизу магазину на вулиці Героїв Небесної Сотні. 26-річна жінка звернулась до поліції та повідомила, що незнайомець напав на її чоловіка.

Як з'ясували правоохоронці, між трьома жителями сталась сварка. П'яний 50-річний чоловік ножем вдарив двох 29-річних перехожих. Одного він вдарив у грудну клітину, а іншого - в голову. На щастя, наразі загрози життю потерпілих немає.

"50-річного зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) КК України та ч. 1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України", - повідомили в поліції.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Харкові затримали чоловіка, який вдарив ножем військовослужбовця ТЦК. Нападником виявився 55-річний чоловік. Його вже затримали.

На Рівненщині чоловік із ножем напав на сусіда
21 квітня 2026, 19:45
Всі новини »
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
