На Рівненщині п'яний чоловік порізав двох перехожих

У Рівненській області повідомили про підозру чоловіку, який напав на перехожих. Тепер йому загрожує ув'язнення

Інцидент стався 26 січня поблизу магазину на вулиці Героїв Небесної Сотні. 26-річна жінка звернулась до поліції та повідомила, що незнайомець напав на її чоловіка.

Як з'ясували правоохоронці, між трьома жителями сталась сварка. П'яний 50-річний чоловік ножем вдарив двох 29-річних перехожих. Одного він вдарив у грудну клітину, а іншого - в голову. На щастя, наразі загрози життю потерпілих немає.

"50-річного зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) КК України та ч. 1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України", - повідомили в поліції.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Харкові затримали чоловіка, який вдарив ножем військовослужбовця ТЦК. Нападником виявився 55-річний чоловік. Його вже затримали.