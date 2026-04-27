Дрони та артилерія: окупанти близько 20 разів ударили по Нікопольщині, є жертви
Російські військові 27 квітня близько 20 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області, загинув чоловік
Про повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Зокрема під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки.
Загинув 68-річний чоловік.
Нагадаємо, що 27 квітня у Ковпаківському районі Сум унаслідок влучання російського безпілотника пошкоджень зазнали 15 вантажних автомобілів та два автобуси.
