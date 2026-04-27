СБУшників піймали на хабарі в 110 тисяч доларів - НАБУ

У НАБУ і САП повідомили про викриття двох працівників СБУ та адвоката. Це сталось у Полтавській області

Як з'ясувало слідство, працівники СБУ за посередництва адвоката вимагали від підприємця 110 тисяч доларів США. За ці гроші вони обіцяли забезпечити укладення угоди про визнання винуватості у вчиненні злочину. Відомо, що йдеться про ч. 4 ст.111-1 КК України (здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме постачання в РФ обладнання через підставні фірми в Казахстані).

"Осіб викрито одразу після одержання другої частини неправомірної вигоди – 55 тис. дол. США. Тривають першочергові слідчі дії", - повідомили в НАБУ.

