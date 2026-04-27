27 квітня 2026, 20:40

Нічні перегони у Дарницькому районі: підлітки на вкраденому у родичів Ford тікали від поліції (ВІДЕО)

Фото: Скриншот із відео
26 квітня у Дарницькому районі Києва компанія з трьох підлітків влаштувала нічні перегони на автомобілі Ford, який один із них узяв без дозволу в родичів. Згодом відео цієї події поширили в соцмережах

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Про подію патрульним повідомила заявниця, яка розповіла, що її 17-річний онук узяв без дозволу їхню автівку та поїхав у невідомому напрямку.

Інспектори з'ясували, що автомобіль виїхав із Києва до області. Там його виявили поліцейські районного управління та розпочали переслідування.

Керманич не виконував законні вимоги поліцейських про зупинку та намагався втекти. Автівку зупинили вже в Києві, коли він рухався Бориспільським шосе назустріч транспортному потоку. Водія затримали.

Керманич мав явні ознаки алкогольного сп’яніння та огляд на приладі Драгер це підтвердив — 1,27 проміле.

Також поліцейські встановили, що хлопець уже притягався до відповідальності за керування в стані сп’яніння та позбавлений права керування за рішенням суду.

Слідчі склали на неповнолітнього кермувальника адмінматеріали:

  • протокол за ч. 1 ст. 122–2 КУпАП (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП;
  • протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП (Повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;
  • протокол за ч. 5 ст. 126 КУпАП (Повторне керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Дії підлітка кваліфікували за ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) та за ст. 382 (Невиконання судового рішення) ККУ.

А на законних представників усіх трьох підлітків склали протоколи за ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обовʼязків) КУпАП.

Нагадаємо, що у Рівному правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який викрав автомобіль знайомого, щоб покататися.

