На Сумщині російська авіація атакувала Ямпільську громаду, є поранені
Російська авіація 27 квітня завдала прицільного удару по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади Сумської області – постраждали щонайменше троє людей
Про це повідомив обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає RegioNews.
Окупанти скинули чотири керовані авіабомби на центральну частину громади.
Унаслідок ворожого удару значних пошкоджень зазнав дитячий садок.
На момент атаки в закладі не було ані дітей, ані працівників (навчання відбувається дистанційно).
До медиків звернулися троє постраждалих унаслідок атаки. Під час влучання вони перебували на вулиці поблизу.
"Постраждалим надали допомогу, ушкодження – не важкі", – зазначив Григоров.
Ліквідація наслідків ворожого удару триває.
Нагадаємо, що 27 квітня у Ковпаківському районі Сум унаслідок влучання російського безпілотника пошкоджень зазнали 15 вантажних автомобілів та два автобуси.