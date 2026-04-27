14:55  27 квітня
На Полтавщині з даху підприємства впала людина
14:42  27 квітня
У Львові побито температурний рекорд 1954 року: -5,3 °C
11:45  27 квітня
На Чернігівщині судитимуть сімейну лікарку через смерть 12-річного хлопчика
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2026, 19:55

Будинок, авто та готівка: ВАКС арештував майно керівника обласного ТЦК

27 квітня 2026, 19:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

27 квітня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення суду від січня. Йдеться про рішення, яким визнано необґрунтованими активи, якими користується родина колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП

Про це повідомляє НАБУ і САП, передає RegioNews.

Відомо, що у родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП майно визнали необґрунтованими активами. Це, зокрема:

  • будинок із земельною ділянкою;
  • два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;
  • 20 тис. доларів США, які він набув разом із дружиною.

При цьому рішенням суду стягнули будинок із землею, а також вартість однієї з автівок у розмірі 786 300 гривень. Суд погодився з доводами прокурора та відмовив у задоволенні апеляційної скарги відповідачів.

Нагадаємо, раніше журналісти розповіли, що теща керівника київського управління Кіберполіції В'ячеслава Куліуша, одразу після його розлучення, стала власницею елітної нерухомості в Одесі та розпочала будівництво маєтку біля моря.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ВАКС арешт ТЦК
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Промисловий контрафакт: на Харківщині накрили підпільний тютюновий завод
27 квітня 2026, 19:45
Українські прикордонники знищили укриття росіян (ВІДЕО)
27 квітня 2026, 19:25
Колишнього очільника оборонного заводу засудили за розтрату майна
27 квітня 2026, 19:19
У Львові стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий
27 квітня 2026, 19:10
У Харкові поліція розслідує стрілянину на станції "Історичний музей"
27 квітня 2026, 18:59
У Тернополі школярка з ножем напала на однокласницю: уламок ножа лишився в тілі
27 квітня 2026, 18:55
26 обшуків та 10 мільйонів у заначках: на Буковині перерили канал "тіньового" експорту лісу до Молдови
27 квітня 2026, 18:39
На перше побачення з дружиною Буданов приніс квіти, книгу і ваги
27 квітня 2026, 18:35
На Прикарпатті "працівник банку" обчистив картку чоловіка
27 квітня 2026, 18:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Всі блоги »