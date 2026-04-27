Будинок, авто та готівка: ВАКС арештував майно керівника обласного ТЦК
27 квітня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення суду від січня. Йдеться про рішення, яким визнано необґрунтованими активи, якими користується родина колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП
Про це повідомляє НАБУ і САП, передає RegioNews.
Відомо, що у родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП майно визнали необґрунтованими активами. Це, зокрема:
- будинок із земельною ділянкою;
- два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;
- 20 тис. доларів США, які він набув разом із дружиною.
При цьому рішенням суду стягнули будинок із землею, а також вартість однієї з автівок у розмірі 786 300 гривень. Суд погодився з доводами прокурора та відмовив у задоволенні апеляційної скарги відповідачів.
Нагадаємо, раніше журналісти розповіли, що теща керівника київського управління Кіберполіції В'ячеслава Куліуша, одразу після його розлучення, стала власницею елітної нерухомості в Одесі та розпочала будівництво маєтку біля моря.