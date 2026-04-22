Вбивство Фаріон: обвинувачений Зінченко намагався повіситись

У Шевченківському суді Львова відбулося чергове засідання у справі обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Під час засідання обвинувачений спробував здійснити самогубство

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Обвинувачений у вбивстві мовознавиці В'ячеслав Зінченко заявив, що з 17 квітня, він голодує. Також прямо у залі він спробував здійснити самогубство: повіситися на футболці.

В'ячеслава Зівнченка до зали суду вели нацгвардійці. Також перед судом зібралися дві групи людей. Одна група людей вимагала "Довічне", а інша – "Зінченку – волю".

Голодування обвинуваченого

Суддя Петро Невойт оголосив, що до суду надійшло клопотання, в якому йдеться, що 20 квітня 2026 року Зінченко оголосив голодування. Обвинувачений заявив, шо його права порушують. Він вкотре заявив, що не вбивав Ірину Фаріон.

В'ячеславу Зінченко продовжили тримання під вартою без права на заставу ще на 60 діб.

Вбивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові було вчинено замах на життя політикині Ірини Фаріон. Вона отримала смертельне поранення, після чого її доставили до лікарні, де вона померла від поранень. В результаті розслідування було затримано підозрюваного у вбивстві — В'ячеслава Зінченка, 18-річного юнака, якому висунули обвинувачення у скоєнні умисного вбивства.

Згідно з офіційними даними, Зінченко вбив Фаріон за замовленням російських спецслужб, а його дії пов’язані з проросійськими поглядами. У грудні 2024 року було змінено кваліфікацію злочину, а справу було скеровано до суду.