У Львові побито температурний рекорд 1954 року: -5,3 °C
У Львові 27 квітня зафіксували новий температурний рекорд – мінімальна температура повітря опустилася до -5,3 °C
Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає RegioNews.
Синоптики зазначили, що попередній рекорд для цього дня тримався з 1954 року. Тоді мінімальна температура становила -2,2 °C.
"27 квітня мінімальна температура повітря у місті опустилася до -5,3 °C", − йдеться у повідомленні.
Таким чином, цьогорічний показник перевищив попередній рекорд більш ніж на три градуси, встановивши нове мінімальне значення для цієї дати.
Нагадаємо, у неділю, 26 квітня, через негоду в Україні загинули троє людей. Найбільших руйнувань шквальний вітер завдав у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях.
