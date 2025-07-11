Поблизу Львова на BMW впало дерево: постраждала 17-річна дівчина

фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 13:25 на автомобіль BMW під час руху впало дерево. Попередньо, водій — 19-річний львів’янин — внаслідок інциденту не постраждав.

"При цьому тілесні ушкодження отримала пасажирка авто — також мешканка Львова віком 17 років", — йдеться в повідомленні.

Потерпілу ушпиталили до лікарні. Внаслідок падіння дерева авто зазнало пошкоджень. Правохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, через негоду та інтенсивну зливу на вулиці Трускавецькій у Львові підтопило автостоянку — всі припарковані там автомобілі опинилися під водою.

Раніше повідомлялося, що у Львові є загроза підтоплення окремих частин Франківського, Сихівського та Залізничного районів.