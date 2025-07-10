У Львові триває підтоплення: вода сягає до трьох метрів

фото: Facebook/Андрій Садовий

Через інтенсивні дощі, які не припиняються у Львові впродовж останніх днів, місто зіткнулося з серйозною проблемою підтоплень. У деяких нежитлових зонах рівень води вже сягнув майже трьох метрів

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

За його словами, особливо складна ситуація спостерігається поблизу річки Зубра, яка продовжує виходити з берегів.

Є загроза підтоплення окремих частин Франківського, Сихівського та Залізничного районів.

Мешканців просять терміново перенести речі з підвалів у безпечне місце та прибрати автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних зон.

Міські служби працюють у посиленому режимі, проводять відкачування води, розчищають дощоприймачі та контролюють стан гідроспоруд.

Нагадаємо, через інтенсивну зливу на вулиці Трускавецькій у Львові підтопило автостоянку — всі припарковані там автомобілі опинилися під водою.