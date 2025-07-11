Возле Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка

фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 13:25 на автомобиль BMW во время движения упало дерево. Предварительно, водитель — 19-летний львовянин — в результате инцидента не пострадал.

"При этом телесные повреждения получила пассажирка авто — также жительница Львова 17 лет", — говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. В результате падения дерева авто получило повреждения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, из-за непогоды и интенсивного ливня на улице Трускавецкой во Львове подтопило автостоянку — все припаркованные там автомобили оказались под водой.

Ранее сообщалось, что во Львове есть угроза подтопления отдельных частей Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов.