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10 липня 2025, 08:45

У Львові стоянка пішла під воду через сильну зливу

10 липня 2025, 08:45
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фото: соцмережі
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Через інтенсивну зливу на вулиці Трускавецькій у Львові підтопило автостоянку — всі припарковані там автомобілі опинилися під водою. Вода затопила проїжджу частину, ускладнюючи рух транспорту

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Окрім Трускавецької, підтоплення зафіксовано на вулицях Кульпарківській та Авіаційній, а також у селі Сокільники біля житлового комплексу "Континент". Там також затоплені автостоянки та місцеві дороги.

Через зливу річка Зубра, що протікає поблизу, вийшла з берегів, що спричинило підтоплення доріг і територій.

Аварійні бригади працюють на місцях підтоплень, ліквідовуючи наслідки негоди.

Водіїв закликають утриматися від поїздок цими ділянками, а мешканців — бути максимально обережними.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, синоптики прогнозують сильні дощі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

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