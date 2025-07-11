У Рівному нетверезий чоловік приїхав забирати з поліції дружину, яка втекла після ДТП

фото: Патрульна поліція Рівненщини

На вулицях Кулика та Гудачека в Рівному сталася ДТП за участі двох автомобілів Audi — Audi e-tron та Audi A3. Водійка першої зіштовхнулася з Audi A3 і покинула місце події без виклику поліції. На щастя, в аварії ніхто не постраждав

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Патрульні швидко встановили особу порушниці та запросили її до управління поліції для складання матеріалів про ДТП і залишення місця пригоди.

Після приїзду жінки разом із чоловіком, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, він сів за кермо її авто і поїхав.

Патрульні оперативно зупинили чоловіка, запропонувавши пройти огляд на алкоголь за допомогою алкотестера, але він відмовився.

На нього склали протокол за керування у нетверезому стані і постанову за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, на Черкащині через п'яного водія сталася ДТП. У результаті аварії постраждали троє осіб, серед них – дитина.