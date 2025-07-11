У Кропивницькому підліток впав із дамби на бетон

фото: ДСНС України у Кіровоградській області

Нещасний випадок трапився ввечері 9 липня у Парку Перемоги в Кропивницькому. Підлітка забрала "швидка"

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.

Виявилося, що під час відпочинку на березі річки Сугоклія хлопець травмувався внаслідок падіння з дамби на цемент.

"Травмованого поклали на ноші, підняли з цементної основи на берег та передали працівникам швидкої медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.

Наразі хлопець перебуває під наглядом медиків.