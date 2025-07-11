У Кропивницькому підліток впав із дамби на бетон
Нещасний випадок трапився ввечері 9 липня у Парку Перемоги в Кропивницькому. Підлітка забрала "швидка"
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.
Виявилося, що під час відпочинку на березі річки Сугоклія хлопець травмувався внаслідок падіння з дамби на цемент.
"Травмованого поклали на ноші, підняли з цементної основи на берег та передали працівникам швидкої медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.
Наразі хлопець перебуває під наглядом медиків.
Нагадаємо, раніше з даху торгово-розважального центру "Київ" у Полтаві впав 19-річний хлопець.
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