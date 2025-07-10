Внаслідок ДТП перекинувся рейсовий автобус Львів-Прага: пасажирів госпіталізували

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Серйозна аварія сталася ввечері 9 липня на автодорозі Львів—Шегині в селі Родатичі Львівського району. П’ятьох потерпілих ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 20:10 легковик Audi А4 зіткнувся з рейсовим автобусом Львів — Прага. В ньому перебували 65 пасажирів. Внаслідок зіткнення автобус з’їхав у кювет та перекинувся.

"Станом на 21.30 до лікарні доставлено п’ятеро осіб", — йдеться у повідомленні.

Попередньо, автівкою керував 33-річний житель Львівського району, а автобусом — 49-річний мешканець Чернігова. Наразі триває слідство.