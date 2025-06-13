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На Житомирщині розслідують ДТП. Водій Lexus на пішохідному переході збив 14-річну дівчинку з самокатом

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 12 червня на вулиці Житомира. 55-річний житель Прикарпаття їхав за кермом Lexus в напрямку селища Гришківці. На перехресті він наїхав на місцеву жительку, яка переходила пішохідний перехід із самокатом.

Внаслідок аварії 14-річна дівчинка отримала травми. Її госпіталізували до реанімації. Правоохоронці затримали водія.

"Розпочато досудове розслідування за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває встановлення всіх причин та обставин події", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Черкащині жінка на Tesla збила велосипедиста. Внаслідок аварії 13-річний хлопчик отримав травми. Зараз дитину госпіталізували.