Во Львове 23-летняя девушка сбила автомобилем мужчину на самокате

фото: Нацполиция

ДТП произошло вечером 30 июня на улице Княгини Ольги во Львове. Пострадавшего госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По данным следствия, около 19:10 водительница легковушки Skoda Octavia наехала на самокат, которым управлял 35-летний житель Львовского района.

"В результате ДТП водитель двухколесного получил телесные повреждения и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

За рулем авто находилась 23-летняя жительница Львова. Ей грозит ограничение свободы сроком до трех лет. В настоящее время продолжается следствие.