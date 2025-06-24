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24 июня 2025, 05:05

Съехала в кювет и протаранила забор: на Львовщине 15-летняя мотоциклистка едва не убила себя и сверстника

24 июня 2025, 05:05
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фото: Нацполиция
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Авария с пострадавшими подростками произошла вечером 22 июня на улице Героев Украины в селе Гийче Львовского района. Детей госпитализировали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 20:45 водитель мотоцикла Viper не справилась с управлением и съехала в кювет.

"В результате ДТП мотоциклистка и ее пассажир, житель района 15 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

За рулем двухколесного находилась 15-летняя жительница Львовской области. Теперь девушке грозит ограничение свободы сроком до трех лет. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, в Сарненском районе Ровенской области в результате ДТП погибла 40-летняя мотоциклистка. Женщина и ее дочь, 8-летняя пассажирка, были без мотошлемов.

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