На Буковині в полі перекинувся трактор: водій помер
Трагічний випадок стався у суботу, 21 червня, в селі Турятка Чернівецького району. Тракторист загинув на місці аварії
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.
Виявилося, що під час виконання сільськогосподарських робіт у полі перекинувся трактор. Місцеві мешканці самостійно деблокували з-під транспортного засобу тіло чоловіка 1964 року народження.
"Надзвичайники транспортували тіло загиблого до карети швидкої медичної допомоги для встановлення причин смерті", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 червня на Рівненщині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст, який катався без прав і шолома.
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