На Буковині в полі перекинувся трактор: водій помер

фото: ДСНС України у Чернівецькій області

Трагічний випадок стався у суботу, 21 червня, в селі Турятка Чернівецького району. Тракторист загинув на місці аварії

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що під час виконання сільськогосподарських робіт у полі перекинувся трактор. Місцеві мешканці самостійно деблокували з-під транспортного засобу тіло чоловіка 1964 року народження.

"Надзвичайники транспортували тіло загиблого до карети швидкої медичної допомоги для встановлення причин смерті", ― йдеться в повідомленні.