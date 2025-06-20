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20 июня 2025, 12:10

На Львовщине в ДТП попали Nissan и Honda: госпитализировали 3 человек

20 июня 2025, 12:10
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фото: Нацполиция
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Авария произошла 19 июня недалеко от города Трускавец Дрогобычского района. В результате ДТП пострадали водители и пассажирка одной из легковушек

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 13:00 на автодороге "Сходница-Песочное" столкнулись легковушки Nissan Teana и Honda Accord. За рулем Nissan находилась 60-летняя жительница Львова, а Honda – 31-летний житель Борислава.

"В результате ДТП водители обоих транспортных средств и пассажирка Honda Accord, 49-летняя жительница Борислава, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Продолжается следствие.

Напомним, 17 июня в Шептицком Львовской области на трассе столкнулись автомобиль Citroen C4 и грузовик Renault. В результате ДТП травмировалась пассажирка легковушки.

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