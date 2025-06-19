На Закарпатті 16-річний мотоцикліст врізався в місток: загинув неповнолітній пасажир
Смертельна ДТП сталася вранці 18 червня в селі Руська Мокра Тячівського району. Неповнолітній пасажир мотоцикла загинув на місці аварії
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 04:00 16-річний керманич мотоцикла не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся з містком канави.
"На даному транспортному засобі разом із водієм перебував також 16-річний пасажир — внаслідок ДТП він помер на місці події", — йдеться у повідомленні.
Водія байка — жителя Руської Мокрої — з тяжкими травмами ушпиталили до реанімаційного відділення районної лікарні.
Попередньо, мотоцикл був незареєстрованим. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, 15 червня на Рівненщині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст, який катався без прав і шолома.