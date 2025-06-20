На Львівщині злодій погрожував ножем і напав на поліцейського

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Днями у місті Броди на Львівщині 30-річний мешканець Запорізької області проник до будинку і викрав золоті прикраси. Господар застав злодія в будинку, але той втік

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці оперативно отримали прикмети зловмисника і знайшли чоловіка на вулиці Юридика у Бродах.

Під час перевірки він відмовився пред'явити документи, погрожував поліцейським ножем і під час затримання завдав тілесних ушкоджень одному з правоохоронців.

Затриманим виявився раніше судимий за крадіжки чоловік. У нього вилучили викрадений золотий перстень та інші речові докази.

Зловмиснику повідомлено про підозру за крадіжку та умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Досудове розслідування триває, найближчим часом суд обере запобіжний захід.

Нагадаємо, на Чернігівщині чоловік влаштував бійку та напав на поліцейського.

Раніше в Івано-Франківську двоє чоловіків побили військовослужбовця бригади "Азов".