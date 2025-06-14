В Івано-Франківську двоє чоловіків побили військовослужбовця

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Івано-Франківську у п’ятницю, 13 червня, двоє невідомих чоловіків напали на військовослужбовця бригади «Азов»

Як передає RegioNews, про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Ввечері на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих осіб напали на 33-річного військовослужбовця поблизу одного з магазинів. Нападники були одягнені у темний одяг, один із них — у кепці, інший — у панамці.

Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили, що напад стався, коли потерпілий самостійно намагався замінити колесо в авто.

Нападники завдали військовослужбовцю тілесних ушкоджень, використовуючи ймовірно телескопічні палиці та газовий балон зі сльозогінною речовиною.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Франківську чоловік вкусив працівника ТЦК за ногу.