10:22  19 червня
На Одещині чоловік убив 72-річного батька через собаку
08:05  19 червня
Троє українських енергетиків намагались втекти до Угорщини під час відрядження на Закарпаття
07:45  19 червня
На Дніпропетровщині трамвай із пасажирами зійшов з рейок і в’їхав у дерево
UA | RU
UA | RU
19 червня 2025, 13:23

У Дніпрі чоловік вкрав телефон під виглядом прохання подзвонити

19 червня 2025, 13:23
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

20-річного чоловіка підозрюють у черговому шахрайстві

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з’ясували правоохоронці, раніше він вже мав проблеми із законом і перебував на іспитовому терміні за аналогічний злочин. Попри це, у червні він знову пішов на обман.

Подія сталася 5 червня в Шевченківському районі. Молодик підійшов до перехожого біля одного з будинків і попросив мобільний телефон, начебто для термінового дзвінка. Як тільки отримав гаджет, миттєво втік разом із ним. Потерпілий звернувся до поліції.

Зловмисника оперативно встановили працівники кримінальної поліції відділення №4. Ним виявився місцевий мешканець, який вже неодноразово фігурував у майнових злочинах. Цього разу йому інкримінують правопорушення за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене повторно.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали провадження скеровані до суду. Якщо вину доведуть, чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині операторка служби 102 врятувала чоловіка, який хотів вчинити самогубство.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
крадіжка телефон шахрайство Дніпро Україна Пограбування крадіжка
На Львівщині викрили посадовця ТрО, який виплатив 35 млн грн за фіктивну участь у боях
19 червня 2025, 13:05
На Дніпропетровщині передали два командно-штабні авто для ППО
19 червня 2025, 12:35
Депутатка із Дніпра, яку підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ, назвала звинувачення наклепом
19 червня 2025, 12:24
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
Фальшиві "права" за 450 доларів: у Києві викрили підпільний цех із виготовлення документів
19 червня 2025, 13:57
У Кривому Розі зупинили водія без прав і в стані сп’яніння
19 червня 2025, 13:32
На Тернопільщині із 20-ти метрової висоти впала стріла баштового крана
19 червня 2025, 13:24
На Івано‑Франківщині вже другу добу шукають 5‑річного хлопчика
19 червня 2025, 13:13
На Львівщині викрили посадовця ТрО, який виплатив 35 млн грн за фіктивну участь у боях
19 червня 2025, 13:05
На Полтавщині через підвищену ймовірність повітряних ударів заборонили масові заходи
19 червня 2025, 13:05
Прикордонники показали, як відбивають ворожі штурми на Харківщині
19 червня 2025, 12:54
На Рівненщині конфлікт під час застілля завершився ножовим пораненням для 34-річного чоловіка
19 червня 2025, 12:48
На Одещині судитимуть посадовця ТЦК, який допомагав "ухилянтам"
19 червня 2025, 12:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »