Фото: поліція Дніпропетровської області

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з’ясували правоохоронці, раніше він вже мав проблеми із законом і перебував на іспитовому терміні за аналогічний злочин. Попри це, у червні він знову пішов на обман.

Подія сталася 5 червня в Шевченківському районі. Молодик підійшов до перехожого біля одного з будинків і попросив мобільний телефон, начебто для термінового дзвінка. Як тільки отримав гаджет, миттєво втік разом із ним. Потерпілий звернувся до поліції.

Зловмисника оперативно встановили працівники кримінальної поліції відділення №4. Ним виявився місцевий мешканець, який вже неодноразово фігурував у майнових злочинах. Цього разу йому інкримінують правопорушення за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене повторно.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали провадження скеровані до суду. Якщо вину доведуть, чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині операторка служби 102 врятувала чоловіка, який хотів вчинити самогубство.