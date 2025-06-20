Во Львовской области вор угрожал ножом и напал на полицейского
На днях в городе Броды Львовской области 30-летний житель Запорожской области проник в дом и похитил золотые украшения. Хозяин застал вора в доме, но тот скрылся
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Правоохранители оперативно получили приметы злоумышленника и нашли мужчину на улице Юридика в Бродах.
Во время проверки он отказался предъявить документы, угрожал полицейским ножом и во время задержания нанес телесные повреждения одному из правоохранителей.
Задержанным оказался ранее судимый за кражи мужчина. У него изъяли похищенное золотое кольцо и другие вещественные доказательства.
Злоумышленнику сообщено о подозрении за кражу и умышленное причинение телесных повреждений правоохранителю. Ему грозит до восьми лет заключения.
Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время суд изберет меру пресечения.
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