Во Львовской области вор угрожал ножом и напал на полицейского

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На днях в городе Броды Львовской области 30-летний житель Запорожской области проник в дом и похитил золотые украшения. Хозяин застал вора в доме, но тот скрылся

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители оперативно получили приметы злоумышленника и нашли мужчину на улице Юридика в Бродах.

Во время проверки он отказался предъявить документы, угрожал полицейским ножом и во время задержания нанес телесные повреждения одному из правоохранителей.

Задержанным оказался ранее судимый за кражи мужчина. У него изъяли похищенное золотое кольцо и другие вещественные доказательства.

Злоумышленнику сообщено о подозрении за кражу и умышленное причинение телесных повреждений правоохранителю. Ему грозит до восьми лет заключения.

Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время суд изберет меру пресечения.

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