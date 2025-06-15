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15 червня 2025, 15:12

На Чернігівщині чоловік влаштував бійку та напав на поліцейського

15 червня 2025, 15:12
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фото: Нацполіція
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У місті Носівка Ніжинського району правоохоронці затримали чоловіка, який спровокував бійку серед містян, а потім напав на поліцейського

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

Коли поліцейські прибули на місце події, один із учасників конфлікту поводився надзвичайно агресивно, не реагував на зауваження та намагався розпочати сутичку з самими правоохоронцями. У результаті він наніс тілесні ушкодження одному з правоохоронців.

Зловмисника затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України — умисне нанесення тілесних ушкоджень працівникові поліції під час виконання службових обов’язків.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 13 червня в Івано-Франківську двоє чоловіків побили військовослужбовця бригади "Азов".

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