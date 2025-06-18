На Чернігівщині п'яний водій злетів із дороги: вміст алкоголю перевищував норму у 15 разів

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У Корюківському районі Чернігівської області правоохоронці затримали водія автомобіля "ВАЗ", який не впорався з керуванням та з'їхав у кювет

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час спілкування з чоловіком правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп'яніння.

Тест на пристрої Drager показав вміст алкоголю в крові 2,91 проміле — майже у 15 разів більше за допустиму норму.

47-річного порушника відсторонили від керування та склали адміністративні протоколи.

Матеріали справи направлено до суду.

Нагадаємо, на Рівненщині п'яний 19-річний водій перекинув авто, загинув пасажир.