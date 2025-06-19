На Львовщине столкнулись легковушка и грузовик: пострадала женщина
Авария произошла утром 17 июня на улице Промышленной в Шептицком. В ДТП травмировалась пассажирка легковушки
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.
По материалам дела, около 07:50 на трассе столкнулись автомобиль Citroen C4 и грузовик Renault T460.
"В результате ДТП пассажирка легковушки, 32-летняя жительница Волынской области, получила телесные повреждения и была госпитализирована", — говорится в сообщении.
Легковушкой управлял 47-летний житель Волынской области, а фурой — 27-летний житель Сокаля. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, 16 июня в Житомире водитель сбил переходящего дорогу 11-летнего мальчика.
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