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19 июня 2025, 17:35

На Львовщине столкнулись легковушка и грузовик: пострадала женщина

19 июня 2025, 17:35
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фото: Нацполиция
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Авария произошла утром 17 июня на улице Промышленной в Шептицком. В ДТП травмировалась пассажирка легковушки

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По материалам дела, около 07:50 на трассе столкнулись автомобиль Citroen C4 и грузовик Renault T460.

"В результате ДТП пассажирка легковушки, 32-летняя жительница Волынской области, получила телесные повреждения и была госпитализирована", — говорится в сообщении.

Легковушкой управлял 47-летний житель Волынской области, а фурой — 27-летний житель Сокаля. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 16 июня в Житомире водитель сбил переходящего дорогу 11-летнего мальчика.

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госпитализация ДТП авто авария Львовская область грузовик травмы
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