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11 червня 2025, 13:11

У Львові школярі принесли до школи пневматичну зброю

11 червня 2025, 13:11
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фото: скриншот із відео
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У середу, 11 червня, у Львові діти принесли до школи пневматичний пістолет. Наразі поліція з'ясовує обставини події

Про це в коментарі 24 Каналу повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, передає RegioNews.

Зранку в місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація, що школярі принесли зброю до навчального закладу і нібито випробовували її на однокласниках. У поліції підтвердили початок перевірки.

"Станом на зараз почали перевірку. Встановлюємо, що це за школа і чи був такий факт", — зазначила Добровольська.

Правоохоронці закликають батьків бути уважними до того, що носять до школи їхні діти, і пояснювати їм можливу небезпеку таких дій.

Нагадаємо, днями в одній з шкіл Австрії сталася жахлива стрілянина. Унаслідок нападу загинули 11 осіб. Серед них – учні та вчителі, які перебували у навчальному закладі під час трагедії.

Раніше повідомлялося, що поліція перевіряє заяви про булінг і побори в одеському ліцеї.

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