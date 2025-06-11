У Черкасах жінка на електросамокаті потрапила в ДТП із легковиком
У Черкасах унаслідок ДТП постраждала водійка електросамоката. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 10 червня на вулиці Сержанта Жужоми в Черкасах.
За попередніми даними, 37-річна водійка електросамоката, виконуючи поворот ліворуч до прилеглої території, зіткнулася з автомобілем "Ford Fiesta". Унаслідок аварії жінка отримала травми середньої тяжкості, її госпіталізували до медичного закладу.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо, у Львові внаслідок наїзду скутера травмована літня жінка. Правоохоронці встановлюють обставини події.
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